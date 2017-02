AALBORG: - De er alle tre godt møgbeskidte, så de trænger til at hoppe en tur i poolen, siger dyrepasser i Aalborg Zoo Katrine Christensen om isbjørnen Malik og hendes to unger.

De blev i dag lukket ud af fødehulen, som de har befundet sig i, siden Malik nedkom 26. november sidste år. Hun fødte tre unger, men den ene døde tre dage efter fødslen.

Dyrepasserne har kunnet holde øje med både mor og unger via et webcam. Og ifølge Katrine Christensen har de sidste par dage vist tegn på, at isbjørneungerne nu var klar til at komme udenfor.

- Vi kunne se, at de viste interesse for lågen ud til. Og ungerne har udviklet sig fint, og aldersmæssigt er de også klar, siger Katrine Christensen.

Hun fortæller, at de to unger hurtigt kom udenfor, og at de er godt nysgerrige.