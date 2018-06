Isen på Antarktis er smeltet med tredobbelt hast siden 2012

Forskere fra danske DTU har bidraget til et nyt studie, der samler 25 års data om den smeltende is på Antarktis.

Studiet viser, at kontinentet har lidt et stort tab af is i løbet af det sidste kvarte århundrede. Men særligt hurtigt er det gået siden 2012, skriver DTU i en pressemeddelelse.

Fra perioden 1992 til 2012 mistede kontinentet is i en stabil hastighed på 76 ton milliarder ton is om året, svarende til at havene er steget med 0,2 millimeter om året.

Men siden 2012 er isen forsvundet med meget højere hastighed, svarende til tre gange så meget smeltet is som normalt.

Den danske professor René Forsberg fra DTU har blandt andet bidraget med nogle af de data, som findes i undersøgelsen.

Ifølge ham bør undersøgelsens resultater bekymre danskerne, fordi netop Antarktis har stor betydning for de danske have.

- Stigningen i det globale havniveau på grund af isafsmeltningen er ikke ensartet fordelt, og Antarktis' afsmeltning har faktisk en direkte effekt på det danske havniveau i modsætning til den grønlandske afsmeltning, der nærmest ingen betydning har for os.

- Så den accelererende afsmeltning på Antarktis er et vigtigt problem for os, og det store spørgsmål er, om det vil fortsætte i de næste år, der kommer, siger Réne Forsberg i pressemeddelelsen.

Studiet, der publiceres torsdag i forskningsmagasinet Nature, siger ikke noget om forklaringen på den smeltende is.

Men ifølge DTU-forsker Valentina R. Barlette, så er der ikke nogen tvivl om, at den menneskeskabte CO2 udledning er en del af forklaringen.

- Hovedforklaringen er klimaforandringer og opvarmning af havene, og det er mere eller mindre et faktum, siger hun.

Antarktis rummer nok is til, at det globale havniveau kan stige med 58 meter, hvis al isen smelter.

