Frederikshavn White Hawks bytter sig til hjemmebane i isligapremieren

ISHOCKEY:Et "fornuftbytte". Det kalder Metal Ligaen den bytteordning, man har lavet mellem Rødovre Mighty Bulls og Frederikshavn White Hawks.

Klubberne møder hinanden i de to første runder af sæsonen 2020/21 i Danmarks bedste ishockeyliga 18. og 22. september.

Oprindeligt skulle Rødovre starte på hjemmebane, men nu er det Frederikshavn, der kan benytte sig af hjemmebanefordelen først.

Det sker, fordi Rødovre indtil den 22. september kun må have 500 personer i sin ishockeyhal. Det gælder ikke for Frederikshavn.

I Odense Kommune og kommunerne i Københavnsområdet har man set en opblusning af antal smittede med coronavirus den seneste tid.

Derfor annullerede Sundheds- og Ældreministeriet mandag den såkaldte superligaordning for idrætsklubber i de pågældende kommuner i to uger.

Superligaordningen tillader idrætsarrangementer at have mere end 500 personer til et arrangement, som man har set i 3F Superligaen i fodbold.

Ligachef Kim Pedersen glæder sig over, at ligaen slipper med at kunne bytte rundt på to kampe.

- Vi er begunstiget af, at ligaen først starter 18. september, modsat håndboldligaerne som allerede er i gang, siger han.

Ud over Rødovre er Herlev Eagles og Odense Bulldogs også placeret i de geografiske områder, som er ramt af tilskuerrestriktioner, men klubbernes første kamp er enten på udebane eller ligger den 22. september.

Kim Pedersen ved godt, at problemet dermed ikke forsvinder, da regeringen kan vælge at forlænge perioden med restriktioner.

- Nu må vi se, om det bliver forlænget i denne omgang, og hvad vi så gør. Det er jo desværre nok ikke sidste gang, vi ser en lokal nedlukning, siger han.

Ligaen har fredag møde med de ni klubber i Metal Ligaen, hvor en eventuel forlængelse af superligaordningen blandt andet skal diskuteres.

