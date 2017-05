Ishockeymænd slider sig til første VM-sejr

KÖLN: Krisen er afblæst, det danske ishockeylandshold er i live ved VM i Köln.

Med en højdramatisk 4-3-sejr efter straffeslag over Slovakiet fik Danmark slettet nullet på pointtavlen og kan fortsat håbe på at skabe en smule ravage i puljen.

Kaptajn Morten Green scorede det eneste mål i straffekonkurrencen, hvor slovakkerne misbrugte alle tre forsøg på Sebastian Dahm.

Inden de to point var i hus, måtte de danske spillere igennem store op- og nedture på en aften, hvor de 4454 tilskuere blev budt mere spænding end godt ishockeyspil.

Med en 3-0-føring efter anden periode, så Danmark ud til at være på vej til en sikker sejr, men i løbet af 12 minutter kom slovakkerne tilbage med tre scoringer, der skabte en gyserafslutning.

Julian Jakobsen sled sig til en scoring i dansk undertal, men målet blev annulleret, fordi målet havde flyttet sig, inden pucken krydsede målstregen.

Fem minutters overtid gav ingen vinder, og så måtte det hele altså afgøres på straffeslag.

Det var en dramatisk afslutning på en kamp, der i de første 40 minutter ikke så ud til at blive rigtig spændende, for med dræbende effektivitet havde danskerne bragt sig i klar vinderposition.

At 1-0-målet skulle falde i powerplay var ganske ironisk, for overtalsspillet var mildt sagt af svingende kvalitet.

Men Nichlas Hardts scoring fejlede til gengæld intet. Den energiske wing fra Malmø fik en tværpasning fra klubkammeraten Frederik Storm og tordnede omgående pucken op i fjerneste målhjørne.

1-0-føringen ved første pause kunne dog ikke skjule, at der manglede sammenhæng præcision i det danske spil, og meget kønnere blev det ikke i anden periode.

Til gengæld fortsatte den dræbende effektivitet, for med to danske kontramål fik det ingen betydning, at holdet havde svært ved at skabe åbne målchancer.

Patrick Russell scorede sit første VM-mål på Mathias Baus flotte forarbejde, og i periodens sidste sekunder stod Oliver Lauridsen for oplægget til Morten Poulsens 3-0-scoring.

Det var ret beset for stor en føring i forhold til spil og chancer, og slovakkerne svarede hårdt igen med to scoringer i de første seks minutter af tredje periode.

Mens Nicholas B. Jensen sad i straffeboksen, måtte Dahm indkassere endnu en scoring, og så var det pludselig helt lige i Lanxess Arena.

Publikum blev holdt hen i åndeløs spænding i overtiden, hvor der var chancer i begge ender, men der måtte altså straffeslag til sikre danskerne en hårdt tilkæmpet sejr.

Den kan holdet nu glæde sig over på den kampfri onsdag, og derefter venter en barsk opgave mod Rusland torsdag eftermiddag.

