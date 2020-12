Ishockeyunion bakker op om formand trods voldsdom

ISHOCKEY:Der er fortsat opbakning til formand Henrik Bach Nielsen fra bestyrelsen i Danmarks Ishockey Union, selv om formanden er blevet dømt i en voldssag.

Det fastslår næstformand Henrik Klinkvort efter et bestyrelsesmøde torsdag.

- Vi har nu diskuteret, om der er noget i sagen og i vores holdning til Henrik, der har ændret sig, og det er der sådan set ikke.

- Der er fortsat opbakning i bestyrelsen til både hans virke som formand og eventuelle fremtidige internationale opgaver, siger Henrik Klinkvort.

Henrik Bach Nielsen blev torsdag idømt 30 dages betinget fængsel for vold i forening.

Dommen knytter sig til en episode på et værtshus i Aalborg sidste år. Her udpegede formanden en anden mand, som efterfølgende blev udsat for vold af en af Bach Nielsens bekendte.

Vestre Landsrets afgørelse er en stadfæstelse af en tidligere dom, som hele tiden har været kendt af den øvrige bestyrelse.

Og her mener man altså stadig, at man kan bakke op om formanden på trods af den mørke plet på straffeattesten.

- Vi har vurderet, at det her er foregået i privat regi og uden tilknytning til ishockeysporten. Samtidig er vi klar over, at han tager det meget alvorligt.

- Vi ved, at vold er imod hans egne personlige værdier. Derfor ser vi ikke nogen grund til ikke fortsat at bakke op om Henrik. Vi kan også konstatere, at der er stor opbakning fra klubberne i Metal Ligaen, siger Henrik Klinkvort.

Henrik Bach Nielsen har tidligere meddelt, at han forlader formandsposten efter det kommende repræsentantskabsmøde, der efter planen skal afholdes i juni næste år.

I stedet vil han satse på en international toppost i ishockeysporten. Han sidder allerede nu i Det Internationale Ishockeyforbunds beslutningsorgan, council.

Og der er fortsat fuld støtte i det danske forbund til formandens jagt på international indflydelse.

- Vi har ikke nogen grund til ikke at bakke op om Henrik. Derfor kan vi selvfølgelig også bakke op om ham, når det gælder internationale indstillinger, siger Henrik Klinkvort.

Henrik Bach Nielsen har været formand for Danmarks Ishockey Union siden 2007.

/ritzau/