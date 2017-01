AALBORG: Janus Smarason skifter til Aalborg Håndbold med omgående virkning

Den 22-årige islandske playmaker, Janus Smarason, der i øjeblikket er med Island til VM, skifter allerede i denne sæson til den aalborgensiske håndboldklub. Det betyder, at han tiltræder i klubben, så snart VM er slut og er spilleklar til Santander Final4 i Aalborg 4.-5. februar.

Aalborg Håndbold kunne i sidste uge offentliggøre, at der var indgået en aftale med ham fra 1. juli.

-Siden da er vi blevet enige med hans islandske klub om, at han skifter med omgående virkning. Vi er glade for at kunne tilføje en så stærk spiller til, siger direktør Jan Larsen, Aalborg Håndbold.