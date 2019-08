Island ærer landets første smeltede gletsjer med mindeplade

REYKJAVIK: Søndag samles islændinge til en mindehøjtidelighed for den forsvundne gletsjer Okjökull, som også var kendt som "Ok", der smeltede i 2014.

Det sker, samtidig med at forskere advarer om, at omkring 400 andre gletsjere er i risiko for at lide samme skæbne.

Søndag eftermiddag vil der blive nedsat en mindeplade for at hædre og mindes gletsjeren, som var den første i landet, der måtte lade livet for klimaforandringerne.

Mindehøjtideligheden bliver afholdt i det vestlige Island, hvor gletsjeren tidligere tronede.

Mindepladen har titlen "Et brev til fremtiden". Her er påskrevet en tekst på både islandsk og engelsk.

- Ok er den første islandske gletsjer, der har mistet sin status som gletsjer. I løbet af de næste 200 år ventes alle vores gletsjere at følge samme skæbne, står der.

- Dette monument er en erkendelse af, at vi ved, hvad der sker, og at vi ved, hvad der skal gøres. Kun I (fremtidens befolkning, red.) vil vide, om vi gjorde det.

Til mindehøjtideligheden vil Islands premierminister, Katrin Jakobsdottir, miljøminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson og FN-kommissær for menneskerettigheder Mary Robinson deltage.

Derudover vil der være en række lokale forskere samt forskere fra Rice University fra Texas, som har taget initiativet til mindehøjtideligheden.

For et årti siden dækkede Okjökull 15 kvadratkilometer og var 50 meter tyk, mens den nu blot strækker sig over én kvadratkilometer og har en tykkelse på 15 meter.

En gletsjer defineres som en iskappe, der hvert år vinder minimum den samme masse i vintermånederne, som den taber i sommermånederne.

Når det ikke længere er tilfældet, kaldes det død is. Og den kategori faldt Okjökull således i tilbage i 2014.

/ritzau/AFP