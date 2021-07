Island har kæmpe succes med fire dages arbejdsuger

REYKJAVIK:Et årelangt forsøg med fire dages arbejdsuger i Island har været så overvældende en succes, at størstedelen af landets arbejdsstyrke nu arbejder mindre.

Det viser en ny rapport udarbejdet af den britiske tænketank Autonomy og Islands forening for bæredygtigt demokrati ifølge BBC.

Forsøget fandt sted mellem 2015 og 2019. Her blev arbejdere betalt det samme for at arbejde færre timer.

Resultatet var, at produktiviteten forblev den samme på langt størstedelen af de arbejdspladser, der tog del i forsøget, mens den nogle steder endda steg.

Forsøget, der blev kørt af regeringen og byrådet i hovedstaden Reykjavík, inkluderede med tiden over 2500 arbejdere. Det svarer ifølge BBC til en procent af Islands arbejdsstyrke.

Mange af dem gik undervejs fra at arbejde 40 timer fem dage om ugen til at arbejde mellem 35 og 36 timer fire dage om ugen.

Det førte ifølge forskerne bag undersøgelsen til, at arbejderne følte sig mindre stressede og i mindre risiko for at brænde ud. Mange meldte også, at deres sundhed og balancen mellem arbejds- og privatliv var blevet bedre.

Resultaterne fik siden flere af Islands største fagforeninger til at genforhandle deres overenskomstaftaler, og i dag er 86 procent af Islands arbejdsstyrke enten allerede rykket over til at få en kortere arbejdsuge for samme løn eller på vej til at få retten til det.

Forskningsleder ved Autonomy, Will Stronge, siger ifølge BBC, at forsøget på alle måder var en "overvældende succes".

- Det viser, at den offentlige sektor er moden til at være bannerfører for kortere arbejdsuger. Andre regeringer kan lære af det her, siger han.

Fire dages arbejdsuger er allerede noget, som flere virksomheder forsøger sig med i Danmark. Også i Spanien og New Zealand undersøger man mulighederne for at lade folk arbejde mindre.

Flere rapporter har tidligere antydet, at kortere arbejdsuger også kan være med til at reducere landes CO2-udledning.

/ritzau/