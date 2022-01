Island ramt af mere corona: Pálmarsson er smittet

HÅNDBOLD:Yderligere to islændinge er blevet smittet med coronavirus op til torsdagens kamp mod Danmark ved EM i håndbold.

En runde kviktest torsdag morgen afslørede, at Aron Pálmarsson og Bjarki Már Elísson er blevet ramt af coronainfektioner.

Det skriver Islands Håndboldforbund på sin hjemmeside.

Tilfældene kommer, dagen efter at Björgvin Páll Gústavsson, Elvar Örn Jónsson og Ólafur Andrés Gudmundsson blev konstateret smittet.

Pálmarsson, der til dagligt spiller for Aalborg Håndbold, er blandt Islands største stjerner ved slutrunden, og hans fravær må anses som endnu et stort tab for Island.

Både Palmarsson og TBV Lemgo-spilleren Elísson afventer nu svar på PCR-test, mens begge er isoleret.

Kampen mod Danmark spilles klokken 20.30 i MVM Dome i Budapest.

Opgøret kan få stor betydning for, hvem der går videre til semifinalen fra gruppen i mellemrunden.

Danmark og Island ligger sammen med Frankrig i toppen af gruppen med to point, som holdene hver især tog med fra det indledende gruppespil.

EM i håndbold er i det hele taget blevet lagt ned af coronatilfælde den seneste uge.

Ud over Island kæmper Tyskland, Kroatien og Holland blandt andet med at få styr på coronasmitten.

Danmark har blot været ramt af et enkelt tilfælde indtil videre. Det var målmanden Jannick Green, som 3. januar blev testet positiv for coronavirus i optakten til slutrunden.

Siden er han kommet sig over sygdommen og er indtrådt i slutrunden.

/ritzau/