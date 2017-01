NORDJYLLAND: Det er koldt derude. Meget koldt.

Med frost ned mellem 10 og 15 grader, så er der en udtalt risiko for at bilbatterier står af. Og bilen nægter at starte med deraf følgende besvær, for sent på job og andre irritationsmomenter for os alle.

Men der findes faktisk en række gode råd på forskellige hjemmesider, som man kan iagttage for at sikre, at ens bilbatteri kan overleve de mange frostgrader.

På for eksempel SOS Dansk Autohjælps og Falcks hjemmesider er der gode råd at hente.

For eksempel giver vagtchef Sven Riggelsen, Dansk Autohjælp, en række gode råd om bilbatterier og kulde.

Her er et lille sammendrag af de gode råd:

- Batteriets kapacitet falder markant i takt med temperaturen, og samtidig bruger bilisterne mere strøm til varme, forklarer Sven Riggelsen, der er vagtchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Han råder derfor bilisterne til at tænke over, hvordan man bruger bilen, når det er koldt.

Undgå stort el-forbrug

Han råder blandt andet til at undgå at bruge sædevarme, blæser og el-bagrude på fuldt tryk hele turen.

- Det betyder nemlig, at bilens generator kun lige netop producerer strøm nok til selve elforbruget, men ingenting til batteriet. Og så er batteriet med al sandsynlighed for fladt til at kunne starte bilen næste gang, lyder forklaringen fra Sven Riggelsen.

Vælger man selv at forsøge at starte bilen, er det vigtigt at vide, hvad man gør.

- Man skal ikke forsøge at skubbe bilen i gang, da nyere biler slet ikke kan starte uden strøm. Derimod kan startkabler og strøm fra en anden bil være en mulighed. Her skal man blot sørge for, at den anden bil er startet, og at din egen er slået helt fra tænding, når kablerne sættes på, forklarer Sven Riggelsen.

Hvis man ofte kører korte ture, så er det en god idé at købe en impulslader og klemme den på bilbatteriet tre-fire gange i løbet af vinteren. Og gerne i en weekend, hvor det kan stå med lader på i et døgns tid. Er uheldet alligevel ude, giver Sven Riggelsen her et trick til at vække batteriet, hvis motoren er tæt på at starte, når nøglen drejes.

- Før man drejer nøglen fem gange i træk, er der en sidste ting, man kan prøve: Tænd parkeringslyset i et minuts tid, sluk lyset igen, vent fem minutter, og prøv så at starte igen. Nogle gange lykkes det, men der er ingen garanti. Under alle omstændigheder skal man tage det som en påmindelse om, at batteriet skal lades helt op eller måske skiftes.

Gammel skrøne

Det råd gentages på www.falck.dk

- Det lyder som en gammel skrøne, men holder alligevel ofte stik. Hvis bilen har svært ved at starte, så sæt kortvarigt tænding på, så lyset bliver tændt. Sluk herefter og drej så nøglen helt om og start motoren. Når batteriet får lov at arbejde, hjælper det mange gange til at starte motoren, lyder det.

Her fortælles også, at de fleste nye batterier har et lille skueglas, hvor du kan se, om det virker.

Husk også, at et batteriets levetid generelt ligger på 4-6 år, og så skal det udskiftes.

Derudover skal man tjekke, at kablerne sidder fast, og at der ikke er ir og snavs på polerne - det kan fjernes med lunkent vand.

Kilder: www.falck.dk og www.dah.dk