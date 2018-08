Israel frikender sig selv for blodigt angreb mod Gaza

Den israelske hær frikender sig selv, efter onsdag at have afsluttet en undersøgelse af en af de blodigste militæroperationer i Gazastriben i 2014.

Israel har ikke begået nogen ulovligheder, og der er ingen grund til at retsforfølge israelske tropper, lyder hærens konklusion.

Undersøgelsen fokuserer på 1. august 2014, hvor en daglang kamp mellem den israelske hær og palæstinensiske militser udspillede sig i byen Rafah i det sydlige Gaza.

Her blev mere end 110 palæstinensere dræbt. Palæstinensiske vidner har efterfølgende klaget over voldsomme og vilkårlige beskydninger fra den israelske hær.

Men nu har den israelske hær foretaget det, hæren kalder en "særdeles omfattende undersøgelse", som slår fast, at "en efterforskning af kamphændelserne ikke er påkrævet".

Undersøgelsen identificerer over 110 dræbte, heraf op mod 72 civile, som "utilsigtet blev dræbt". Blandt andet mistede 16 civile livet under et luftangreb, som ved en fejl ramte en families hus.

Men ifølge undersøgelsen havde alle hærens handlinger et "klart og legitimt militært formål". Og undersøgelsen finder ingen beviser for vilkårlige angreb rettet mod civile.

Menneskerettighedsgrupper anklagede efter kampene Israel for at have begået en krigsforbrydelse. Siden har Israel mødt hård kritik for at ignorere eller benægte ulovligheder begået af den israelske hær.

De konklusioner, som den israelske hær nu fremlægger, bliver derfor også fordømt. Blandt andet af den israelske menneskerettighedsgruppe B'Tselem.

Undersøgelsen viser, "at uanset hvor mange palæstinensere, der bliver dræbt, eller hvor vilkårlige omstændighederne for hærens drab er", så finder Israel altid en måde "at begrave disse fakta", lyder kritikken fra B'Tselem.

Krigen i 2014 var den tredje og hidtil blodigste konflikt mellem Israel og den militante Hamasbevægelse, som kontrollerer Gaza. Mindst 2200 palæstinensere og 73 israelere blev dræbt.

