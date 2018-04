Israel og FN-organ suspenderer aftale om asylsøgere

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger i en erklæring mandag, at hans regering og FN's flygtningeorganisation, UNHCR, har suspenderet en plan om at sende omkring 16.250 flygtninge og migranter til Vesten.

Italien, Tyskland og Canada er nogle af de vestlige lande, som ifølge Netanyahu skulle tage imod flygtninge og migranterne. De tre nævnte lande syntes dog ikke at være blevet orienteret om planen endnu.

UNHCR sagde i en erklæring tidligere mandag, at en aftale var indgået med Israel, men der nævntes intet om, hvilke lande, der skulle taget tage imod flygtningene.

- Aftalen er udskudt indtil videre, siger Netanyahu.

Flere end 37.000 afrikanere har længe udgjort et moralsk dilemma for Israel, som er et tilflugtssted for jøder, der tvinges på flugt.

Israel har haft en plan om at sende de 37.000 afrikanske flygtninge og migranter i Israel tilbage til Afrika. Blandt andet til Rwanda.

UNHCR har presset på for at få Israel til at genoverveje denne oprindelig plan. Det er blevet påpeget, at migranterne kan være i fare, hvis de bliver sendt tilbage til Afrika.

