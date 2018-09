Israel opfører forsvarsmur over for Hizbollah i Libanon

Israel er ved at opføre et ni meter højt forsvarsværn på dets nordlige grænse til Libanon i et forsøg på at forebygge angreb fra den shiamuslimske milits Hizbollah.

Forsvarsværnet består af en syv meter høj betonmur med et to meter højt pigtrådshegn på toppen.

- Den vigtigste trussel fra Hizbollah er raketter og angreb i Israel, siger en højtstående israelsk officer i en kommentar til journalister.

I 2006 indledte Israel en 33 dages lang krig mod Hizbollah, hvor det kom til kampe mange steder i Libanon.

De to parter har siden opretholdt en skrøbelig våbenhvile, og Israel siger, at det løbende har grebet ind over våbentransporter fra Syrien til Hizbollah.

Der er allerede bygget en 11 kilometer lang strækning af den nye mur, siger militæret.

Forsvarsværket skal i alt være 130 kilometer langt og gå langs hele grænsen til Libanon. Det skal opføres over de næste to år.

En del af værnet vil kun bestå af pigtråd på grund af særlige forhold i flere områder.

USA har klassificeret Hizbollah som en terrorgruppe. EU har kun Hizbollahs militære fløj på dets liste over terrororganisationer.

Israels militær frygter en optrapning af konflikten med Hizbollah, såfremt kampene i Syrien tager af.

/ritzau/dpa