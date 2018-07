Israel retter det hårdeste angreb mod Gaza i fire år

Israel har gennemført de hårdeste luftangreb i dagslys mod mål i Gazastriben i fire år, siger Israels militær.

Palæstinensiske kilder siger, at angrebene har dræbt to teenagedrenge på 15 og 16.

De befandt sig ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza i en bygning, der blev angrebet.

Israels militær siger, at bygningen blev brugt af Hamas til at træne militante, og at kvarteret ved bygningen på forhånd var blevet advaret om, at bygningen ville blive ramt.

Den militante islamisk fundamentalistiske Hamas-gruppe har kontrollen med Gazastriben.

Israel siger, at angrebene er en reaktion på, at der fra Gaza er affyret næsten 100 raketter og mortérgranater mod Israel fredag aften og lørdag.

Tre israelere meldes såret af beskydningen fra Gaza.

Den palæstinensiske beskydning har haft en rækkevidde på omkring ti kilometer ind i Israel. En del af raketterne er blevet standset af Israels forsvarssystemer.

Optrapningen har ført til bekymring for, at en ny og voldsom militærkonflikt kan være under opsejling, efter at der i ugevis har været spændinger i området.

En talsmand for Hamas siger, at beskydningen med raketter er en besked til Israel om, at det skal lade være med at optrappe situationen.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at Israel vil udvide svaret på "terrorangreb" fra Hamas, så meget som der er behov for.

- Hvis Hamas ikke forstår vores besked i dag, så vil de forstå den i morgen.

Gaza er et lille område, hvor der bor omkring to millioner mennesker, og hvor der er udbredt fattigdom.

Israel har i 12 år holdt skarp kontrol med adgangen ind og ud af Gaza i et forsøg på at hindre, at der kommer militante fra Hamas til Israel for at begå selvmordsangreb eller andre attentater.

Samtidig forsøger Israel at hindre, at Hamas får tilført våben.

Hamas anerkender ikke staten Israels ret til at eksistere.

På Vestbredden, det andet palæstinensiske område, er det den mere verdslige organisation Fatah, der har kontrollen.

/ritzau/dpa