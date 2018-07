Israel retter nye angreb mod Gaza efter skud ved grænsen

En israelsk soldat er fredag dræbt af skud på grænsen ved Gazastriben. Det oplyser Israels militær.

Soldaten er den første israeler, der er dræbt, siden de seneste uroligheder blussede op ved grænsen mellem Gaza og Israel i slutningen af marts.

Israel har i fredagens løb foretaget flere luftangreb og indsat kampvogne mod militante gruppers tilholdssteder i Gazastriben.

Mindst fire palæstinensere er dræbt i luftangrebene. De kommer som en reaktion på, at der tidligere på dagen blev affyret skud mod israelske grænsevagter.

- Hamas har valgt at optrappe sikkerhedssituationen og må tage konsekvensen for sine handlinger, lyder det i en meddelelse fra det israelske militær.

Militæret tilføjer, at det har ramt otte af Hamas-bevægelsens positioner forskellige steder i den palæstinensiske enklave.

Den militante palæstinensiske bevægelse oplyser, at tre af de dræbte var medlemmer af gruppen.

Medier i Gaza rapporterer, at militante palæstinensere havde affyret morterer mod grænsen.

Det israelske militær beskriver angrebet mod de israelske grænsevagter som "alvorligt". Militæret oplyser ikke noget om deres tilstand.

Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, sender fredag en skarp advarsel til Hamas. Han siger, at de israelske styrker fremover vil reagere "meget skrappere, end de forestiller sig", hvis den militante bevægelse sender flere raketter mod Israel.

I lørdags rettede Israel også en række luftangreb mod Hamas' positioner. Det betegnes som det hidtil mest voldsomme bombardement siden krigen mellem dem i 2014.

Israel har understreget, at landet ikke har nogen interesse i at gå i krig mod Hamas igen.

Men den israelske regering siger samtidig, at den ikke længere vil finde sig i, at palæstinenserne dagligt sender brændende drager over grænsen, der sætter ild til marker og naturreservater i Israel.

Hamas sagde fredag, at bevægelsen vil fortsætte sine ugentlige protester, også med drager over grænsen.

/ritzau/AP