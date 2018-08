Israels forsvarsminister: Assad er i kontrol i Syrien

Det er efterhånden en kendsgerning, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, trækker sig sejrrigt ud af den syriske borgerkrig. Det vil for Israel betyde mere ro ved landets grænse mod Syrien.

Sådan lyder analysen fra Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, torsdag.

- Set fra vores perspektiv er tingene ved at finde tilbage til deres tilstand fra før borgerkrigen. Det betyder, at der er nogen med ansvar for opretholde orden, siger han.

Adspurgt om israelere bør være mindre bekymrede for konflikter langt Golan-højderne, som Israel erobrede fra Syrien i 1967, og som Syrien siden har krævet tilbage, svarer Lieberman: "Det vil jeg mene".

Tidligere har regeringen i Israel ellers været rig på idéer til at komme af med Bashar al-Assad som leder i Syrien. I 2013 var tonen så dårlig, at Israel og Assad-styret udvekslede trusler om krig.

Så sent som i maj sidste år foreslog en israelsk boligminister, at Bashar al-Assad burde "likvideres".

/ritzau/Reuters