Israels regeringsleder afhørt om korruptionsanklager

Israels politi har afhørt premierminister Benjamin Netanyahu om sager, hvor han er blevet beskyldt for bestikkelse og korruption.

Netanyahu, som har været Israels dominerende politiske skikkelse i en generation, har selv i en tale givet meddelelse om afhøringerne. Han kalder de beskyldninger, som rettes mod ham, for grundløse.

Det israelske politi afhørte Netanyahu i hans officielle residens i Jerusalem. Ifølge AFP ankom to politibiler til adressen tidligt på dagen.

Samtidig blev premierministerens kone, Sara, ifølge israelske medier bedt om at udtale sig til politiet i dets antisvindel hovedkvarter i Tel Aviv.

Politiet har ikke udsendt nogen officiel erklæring om afhøringerne.

En tidligere rådgiver for Netanyahu og en fremtrædende erhvervsmand er varetægtsfængslet i forbindelse med sager, som Netanyahu beskyldes for at være involveret i.

Den tidligere medierådgiver, Nir Hefetz, og Shaul Elovitch, som kontrollerer telecom-gruppen Bezeq, er blandt syv mistænkte, som er blevet anholdt.

Den seneste udvikling i sagerne har forstærket mistanken om, at premierministeren kan blive belastet.

Politiet har en mistanke om, at Elovitch fik grønt lys for særlige aftaler til gengæld for, at Netanyahu fik god presse omkring hjemmesiden Walla!, som han ejer.

Hefetz beskyldes for at have været sendebud mellem Netanyahu og Bezeq samt ledere på Walla!

Han er også mistænkt for at have forsøgt at bestikke en pensioneret dommer til at blokere for en efterforskning af premierministerens kones angivelige misbrug af offentlige midler.

I en af sagerne mod ham beskyldes Netanyahu og hans familie for at have taget imod cigarer, champagne og smykker for hundredtusinder af kroner til gengæld for politiske tjenester.

Politiet har nu afhørt premierministeren otte gange siden begyndelsen af 2017.

Politiet anbefalede i sidste måned, at der rejses tiltale mod premierministeren.

Politiets anbefaling betyder, at det er op til chefen for Israels anklagemyndighed, om der skal rejses tiltale mod Netanyahu.

