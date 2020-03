ISS sender 1500 ansatte hjem uden løn

KØBENHAVN:1500 ansatte i ISS i Danmark er på grund af coronakrisen hjemsendt i 14 dage uden løn.

Det sker, selv om servicekoncernen kan få refunderet op mod 90 procent af lønudgifterne fra regeringens hjælpepakke om lønkompensation.

I stedet skal de 1500 ISS-medarbejdere inden for især rengøring og kantinedrift nu søge om dagpenge eller kontanthjælp.

Det skriver DR Nyheder.

4690 virksomheder har søgt om at bruge hjælpepakken med lønkompensation, men i stedet for hjælpepakken benytter ISS Danmark sig af en aftale, som forinden blev indgået mellem Dansk Industri og 3F.

Den aftale giver virksomhederne ret til at hjemsende medarbejdere i 14 dage uden løn.

Først når aftalen mellem 3F og Dansk Industri udløber i weekenden, vil ISS fra mandag bruge regeringens hjælpepakke og give løn til de hjemsendte medarbejdere, skriver DR Nyheder.

- Vores opgave er, at ISS kommer så helskindet igennem det her som muligt. Og selvfølgelig også tage os godt af vores medarbejdere, siger Flemming Bendt, direktør i ISS Danmark, til DR Nyheder.

Lønkompensation for hjemsendte ansatte er en af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at redde virksomheder og job, der er udsatte på grund af coronakrisen.

Den gælder for virksomheder, som er hårdt ramt af situationen omkring coronavirus, og som står over for at skulle fyre 30 procent af staben eller flere end 50 ansatte.

Ordningen betyder, at virksomheder kan sende ansatte hjem, og at staten går ind og dækker en del af lønnen.

For fastansatte er det 75 procent op 23.000 kroner om måneden. For timelønnede er det 90 procent op til 26.000 kroner om måneden.

Hvis de ansatte tjener mere end disse beløb, skal virksomhederne dække resten, og de forpligter sig samtidig til ikke at dele fyresedler ud.

/ritzau/