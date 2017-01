NORDJYLLAND: Fredag og den kommende weekend bliver udfordrende for trafikanter i Nordjylland.

Flere steder advarer Vejdirektoratet om glatte veje fredag, og på rute 26, Vildsundvej - mellem Nykøbing Mors V og Nørrebro - advares der om, at der hænger istapper ned fra en bro. Vejhjælpen er fredag eftermiddag på vej for at fjerne istapperne.

Fredag eftermiddag har DMI så udsendt et varsel, som især gælder Nordjylland:

- I Nord- og Nordvestjylland ligger der flere steder allerede sne, lokalt over 10 centimeter. I disse områder frisker vinden allerede i dag op fra syd, og det vil føre til lokal snefygning, fortæller meteorolog Jesper Eriksen.

Et frontsystem bevæger sig ind over Danmark det kommende døgn, og det giver en hel del sne. Men natten til lørdag kan det slå over i slud eller regn, hvilket giver risiko for isslag på vejene. Isslag er underafkølet regn, der rammer vejbanen og straks omdannes til is.

Temperaturen skulle stige til over frysepunktet lørdag, men igen natten til søndag er der risiko for isslag.