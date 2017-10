It-fejl skaber problemer for DSB's billetsalg

DSB har lørdag aften it-problemer, der går ud over køb af billetter i hele landet. DSB's hjemmeside, app og billetautomater virker ikke.

Det oplyser DSB's pressevagt.

Problemerne opstod omkring klokken 18.30. Fejlen er identificeret, og der arbejdes på at få løst problemet.

Men det er uvist, hvornår systemerne er oppe at køre igen, fortæller Jan Sigurdur Christensen, kommerciel direktør i DSB.

- I øjeblikket arbejder vi på at få et estimat over, hvornår vi kan være på plads. Jeg kan ikke sige noget konkret i øjeblikket, andet end at vi arbejder på at få det løst, siger han.

Rejsekortet virker dog stadig. Hvis man ikke har et rejsekort, henviser DSB til, at man køber en billet i 7-Eleven-butikkerne eller i billetsalg.

- Hvis nu man er et sted, hvor man ikke kan komme til at købe en billet, så skal man kontakte vores personale om bord på toget, og de vil så hjælpe, så godt de kan, med at få købt en billet, siger Jan Sigurdur Christensen.

/ritzau/