It-koks giver forkert støtte til tusindvis på kontanthjælp

4000 kontanthjælpsmodtagere har for få dage siden fået udbetalt fuld boligstøtte. På grund af kontanthjælpsloftet skulle de ellers være trukket i støtte.

I stedet bliver de tusindvis på kontanthjælp trukket beløbet i deres boligstøtte om en måned. Det skriver avisen.dk.

It-kokset fremgår af et brev, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Avisen.dk har set brevet.

- Jeg finder det helt uacceptabelt, at der endnu engang er sket en fejl, og det vil jeg gøre helt klart over for KL, Udbetaling Danmark og deres it-leverandør KMD, skriver Troels Lund Poulsen i brevet.

Det er langt fra første gang, at fejl i it-systemer giver problemer med at håndtere kontanthjælpsreformen, der blev indført sidste år.

I maj viste en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, at der havde været 172.117 tilfælde forkerte breve eller forkerte udbetalinger i forbindelse med kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

Sammenlagt havde det været 11 større fejl.

Det får Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen til at banke i bordet.

- Nu må ministeren en gang for alle sætte sig for bordenden og få det her til at virke. Ellers må han indrømme, at kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen er for svære at håndtere for kommunerne, siger Leif Lahn Jensen til avisen.dk.

Den aktuelle fejl betyder, at kontanthjælpsmodtagerne i første omgang får udbetalt for mange penge, som efterfølgende skal betales tilbage. Det kan få konsekvenser, mener Leif Lahn Jensen.

For med den lange række af fejl kan de efterhånden have svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned i reglerne, og hvad de har krav på.

- Når man får penge fra kommunen, tænker mange, at det må passe. Derfor bruger de dem. Så står de pludselig om en måned og mangler penge. Så kan de være fuldstændig på spanden.

- Det er mennesker, som i forvejen ikke har mange penge. Selv om de sparer, har de ikke råd til fødselsdage og sport til børnene, siger Leif Lahn Jensen.

/ritzau/