It-kriminelle rekrutterer danskere til fup-kundeservice

AARHUS: "Vigtig besked. Hvis du ser denne besked, betyder det, at du muligvis har en virus på din computer. Det er stærkt anbefalet, at du ringer til det oplyste support-nummer, før hackere stjæler dine personlige oplysninger."

Sådan lyder det i en besked i et pop-up vindue på computerskærmen. Afsenderen er en anonym dansk mand fra en falsk kundeserviceafdeling, som arbejder for it-kriminelle og med trusler og løgne snyder andre danskere til at opgive deres kreditkortinformation. Det skriver Finans.

For første gang bliver danskere nu rekrutteret til såkaldt voice phishing eller vishing, hvor hackere fisker kreditkortinformationer gennem telefonopkald.

Tidligere har det altid været udlændinge, der tog telefonen, når danske ofre reagerede på fupnumrene, men nu spreder en tendens sig, hvor det er danskere, der arbejder for it-kriminelle og ringer andre danskere op for at lokke kreditkortinformationer ud af dem.

Det fortæller Peter Kruse, medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS Security.

- De (hackerne, red.) ulejligede dem selv med at ansætte danskere, og det er ikke set før i det her regi. Men det er også årsagen til, at det fungerer så godt. Flere er blevet ringet op af en person med en tyk indisk accent, der hævder at arbejde for Microsoft, så det ved vi godt er svindel. Men når man så lige pludselig bliver mødt med noget, der er på flydende dansk, falder paraderne hos flere, forklarer Peter Kruse.

Hele opsætningen, der skal narre borgeren, er professionelt opsat; fra mails på grammatisk korrekt dansk til et opkald, hvor en person på flydende dansk påstår at kunne hjælpe borgeren.

Bankerne har også bemærket en stigning i omfang af denne type af svindel på bankkontiene, bekræfter Torben Nielsen, der er kontorchef i bankernes interesseorganisation Finans Danmark.

- Bankerne har hørt om, at der også er danskere bag telefonsvindlen, nogle gange. Det er dog ikke fordi, der er nogle banker, der bliver gået specifikt efter, siger Torben Nielsen til Finans.

CSIS Security vurderer, at flere hundrede danskere hver dag bliver angrebet af voice phishing, og flere tusinde er allerede gået i fælden.

Gennem mails eller bannerreklamer på internettet får borgerne besked om, at deres computer er blevet ramt af en virus, og lokkes til at betale omkring 1900 kr. for at få den opdigtede virus fjernet.

Derudover betaler borgeren også for de kriminelles "konsulenttimer".

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) er også bekendt med denne type svindel, men politiet ønsker ikke aT oplyse i hvor stort omfang, det foregår i Danmark.