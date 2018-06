It-nedbrud lammer Jyske Bank

DANMARK: Flere banker er fredag ramt af et nedbrud, der resulterer i, at kunder har problemer med at logge ind på mobil- og netbank. Det skriver TV2.

Blandt de it-udfordrede banker er Jyske Bank.

Ifølge Ole Møller, der er afdelingsdirektør for selvbetjening i banken, kan nogle kunder logge ind på net- og mobilbank, mens andre ikke kan.

- Vi oplever nogle kapacitetsproblemer fra morgenstunden, fordi der er tryk på systemerne. Folk skal for det første på ferie, juli er den største regningsmåned på året, og som det tredje vil folk gerne have betalt ejendomsskat inden ferien, siger han:

- Ekstraordinært tryk har altså gjort, at der er kø på motorvejen så at sige.

Først lød meldingen fra TV2 at 11 banker skulle have it-problemer. Det er dog ikke oplyst, hvilke banker der er tale om.

Ifølge Ole Møller stammer problemet fra serviceleverandøren JN Data, og det rammer ifølge afdelingsdirektøren blandt andre også Sydbank, Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank.

Sydbank bekræfter på Facebook, at den er udfordret på teknikken. Der er problemer for kunder, der forsøger at logge ind med NemID, og desuden kan det tage nogle forsøg at komme på net- eller mobilbank.

- Det er muligt at logge på Netbank og Mobilbank, men driften er stadig ustabil, så det kan tage nogle forsøg, før man kommer igennem. Der bliver arbejdet på højtryk, så det kører stabilt, skriver banken.

Der er ifølge TV2 hverken problemer med NemID eller Nets.

Flere end 100.000 borgere er fredag blevet påvirket af, at it-systemet driller, vurderer Ole Møller.

- På en travl dag plejer vi at have 70.000 på i timen. Så jeg vil tro, at det er 150.000 mennesker, der på en eller anden måde har oplevet en gene hos os, siger han.

Ifølge Ole Møller arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at løse problemet, så bankkunder atter får adgang til at se deres konti og betale regninger.

Teknikere, der arbejder på sagen, forventer, at problemet er løst omkring middag.

/ritzau/