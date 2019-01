It-nedbrud på hospitaler: Operationer aflyses

NORDJYLLAND: Dele af it-systemet bag den elektroniske patientjournal er brudt ned, og det betyder, at enkelte operationer må aflyses fredag.

Nedbruddet har aktiveret alle afdelinger på regionens tre hospitaler, fortæller Ninette Zacho Bradsted, der er kommunikationskonsulent i Region Nordjylland.

- Det forventes, at driftsforstyrrelserne vil lede til nogle aflyste operationer. Det har vi et overblik over senere i dag, fortæller hun.

Region Nordjylland forklarer at nedbruddet alene berører indlagte patienter - og altså ikke de ambulante patienter.

Ninette Zacho Bradsted forsikrer videre at nedbruddet ikke vil være til fare for patientsikkerheden.