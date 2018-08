Italien beder EU om hjælp med at tage imod 177 asylsøgere

Italien har bedt EU om at finde lande, der er villige til at tage imod 177 asylsøgere, som befinder sig på et af den italienske kystvagts skibe.

Skibet ligger ud for øen Lampedusa, og Italien nægter at tage imod de 177 migranter og flygtninge.

Anmodningen til EU er blevet sendt formelt i et brev fra Italiens udenrigsministerium til Bruxelles søndag.

Den kommer, efter at Italiens indenrigs- og vicepremierminister, Matteo Salvini, har truet med at sende alle 177 til Libyen, som EU ikke betragter som en sikker havn.

Den italienske regering har siden sin tiltræden nægtet at acceptere flygtninge og migranter, der kommer over Middelhavet.

De 177 personer har i flere dage udgjort et stridspunkt mellem Italien og Malta, der begge mener, at det andet land bør tage imod personerne.

Det italienske skib Diciotti, som de 177 befinder sig på, arbejder under EU's grænse- og kystvagtsagentur, Frontex. Torsdag reddede det de 177 personer og forsøgte at sejle dem til Malta.

Men Malta, der også er medlem af EU, afviste at tage imod migranterne. Ifølge malteserne var deres båd ikke i problemer, og ingen af de pågældende personer havde bedt om hjælp fra Malta.

Den maltesiske indenrigsminister skrev søndag på Twitter, at italienske redningsarbejdere redder personer i maltesisk farvand udelukkende for at undgå, at de kommer ind i italiensk farvand.

/ritzau/AP