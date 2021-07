Italien er klar til EM-finalen efter straffedrama

LONDON:Italien slog tirsdag aften Spanien i straffesparkskonkurrence efter en hæsblæsende semifinale på Wembley og er nu klar til EM-finalen søndag samme sted.

Både den ordinære og forlængede spilletid endte 1-1, og i straffesparkskonkurrencen blev Gianluigi Donnarumma den store helt for italienerne, da han reddede Spaniens fjerde spark, som Álvaro Morata stod bag.

Jorginho scorede det afgørende mål på Italiens femte spark, og så brød jublen ud. I finalen skal Italien op imod enten Danmark eller England, som spiller semifinale onsdag aften.

Spanien var i store perioder det bedst spillende hold. Sædvanen tro havde Luis Enriques tropper masser af boldbesiddelse og skabte flere gode chancer.

Italienerne skulle lige finde sig til rette med, at Spanien havde bolden så meget, og da de erkendte, at det ikke blev en kamp i kontrol, satsede de benhårdt på kontraangreb, som gav flere store muligheder.

Netop et kontraangreb udspillede sig, inden Federico Chiesa krøllede bolden i mål til 1-0 efter en time.

Álvaro Morata, som for første gang under EM var udeladt fra startopstillingen, kom ind i anden halvleg, og han takkede for tilliden efter 80 minutter, da han udlignede til 1-1 og tvang kampen i forlænget spilletid. Han endte dog med at blive skurk i straffesparkskonkurrencen.

Italien kom buldrende ud af omklædningsrummet og indledte i et højt pres, og allerede i tredje minut sendte Nicolò Barella bolden på stolpen. Han var dog offside, og spanierne lod sig ikke skræmme.

I hvert fald satte Spanien sig lynhurtigt på kampen. Pedri og Sergio Busquets kontrollerede midtbanen, og førstnævnte viste i de fremadrettede aktioner flere gange, hvorfor han spås en stor fremtid.

Spanien stillede med en høj bagkæde, og det betød, at Italien flere gange sendte høje bolde ned i tomrummet mellem keeper Unai Simón og de fire forsvarsspillere. Det blev farligt efter 21 minutter, hvor keeperen var på skovtur og tillod en stor italiensk chance.

Kort efter var der bud efter den 22-årige stjernekeeper Gianluigi Donnarumma efter en sjælden blunder i den italienske defensiv. Dani Olmo kom til skud i en god position, men Donnarumma reddede flot.

Spændingen var intakt i anden halvleg, som blev indledt meget uroligt. Især Spanien var nærgående, og efter 52 minutter drejede Sergio Busquets bolden lige over mål.

Kort efter afsluttede Federico Chiesa farligt i den anden ende, men Unai Simón kom godt ned og reddede. Efter en time var den spanske keeper dog prisgivet.

Efter et spansk angreb smed italienerne kul under kontrakedlen, og få sekunder senere fik Federico Chiesa bolden i venstre side af feltet, trak ind til højrebenet og krøllede bolden over i modsatte side af målet.

Spanien var lige ved at slå hårdt og hurtigt igen. Koke drejede en høj bold ind mod Oyarzabal, som igen manglede timing. Få meter fra mål ramte han end ikke bolden.

Om det var den aktion, der var afgørende, er uvist, men i hvert fald blev Oyarzabal pillet ud, og kort forinden var Morata kommet på banen. Efter 80 minutter gav den disposition pote.

Efter samspil med Dani Olmo blev Juventus-angriberen helt fri i feltet, hvor han udviste stor kølighed og udplacerede Donnarumma med en flad afslutning, og så skulle kampen i forlænget spilletid.

Her var Spanien bedst før pausen, mens italienerne oppede sig på den anden side af pausen – men ingen formåede at score, og så gjaldt det straffesparkskonkurrencen.

Her brændte både Italien og Spanien det første spark, inden Donnarumma på det fjerde spark pillede Alvaro Moratas forsøg, og Jorginho stensikkert sendte Spanien ud i mørket.

/ritzau/