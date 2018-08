Italiens nye regering vil stoppe omdiskuteret vaccinelov

En strid om vacciner er endnu engang brudt ud i Italien.

Det skyldes, at landets nye regering kæmper for at tilbagerulle en lov fra 2017, der gør, at et barn skal have en række vaccinationer for at få lov til at starte i skole.

Loven, der gør vacciner, som før blot blev anbefalet, obligatoriske, blev vedtaget af den daværende regering i maj 2017. Vaccineloven kom efter et udbrud af mæslinger i landet.

Helt konkret skal et barn være vaccineret for 12 forskellige sygdomme, før barnet kan blive skrevet op til offentlig børnepasning og folkeskole.

Det skal ske, inden barnet fylder seks år, hvor der er skolepligt. Forældre, der ikke har ladet sine børn vaccinere inden da, risikerer bøder på op til 500 euro. Det svarer til cirka 3700 kroner.

- Vi sender et meget stærkt signal til befolkningen, sagde den daværende sundhedsminister, Beatrice Lorenzin, i maj 2017.

Det italienske sundhedsministerium har flere gange peget på, at forældres frygt for bivirkninger i forbindelse med vaccinationer kan være skyld i, at andelen af vaccineret børn er faldet. Antallet af italienske børn med mæslinger blev tredoblet i 2017.

Fem Stjerne-bevægelsen (M5S), der dengang sad i oppositionen, var meget imod vaccineloven. Partiet argumenterede, at den nye lov var en gave til medicinalfirmaerne.

Femstjernebevægelsen og det stærkt højreorienterede Ligaen blev i maj i år enige om at danne en ny regering.

Det skete efter flere måneders tovtrækkeri, der var tæt på at ende i nyvalg.

Siden regeringsdannelsen har partierne kæmpet for at tilbagerulle vaccineloven.

I sidste uge godkendte Senatet en lovændring, der gør det muligt for børn at starte i skole efter sommerferien, selv om de ikke er blevet vaccineret.

Regeringen forventer en total tilbagerulning af loven senere på året.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at 95 procent af de toårige skal være vaccineret for at undgå sygdomsudbrud.

