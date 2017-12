Italiens premierminister varmer op til valg med advarsler

Torsdag kan blive dagen, hvor der bliver udskrevet parlamentsvalg i Italien.

Landets premierminister, Paolo Gentiloni, mødes nemlig torsdag eftermiddag med præsident Sergio Mattarella. Det rapporterer de italienske nyhedsbureauer Ansa og Adnkronos.

De to skal drøfte et nyvalg, har premierminister Gentiloni tidligere sagt.

Præsident Matarella ventes i løbet af eftermiddagen at indkalde formændene for parlamentets to kamre og herefter opløse parlamentet. Det fortæller blandt andet en anonym kilde fra regeringen til nyhedsbureauet Reuters.

Tilbage er kun et kabinetsmøde, som Gentiloni skal stå i spidsen for, før en dato for valget kan fastsættes.

Mange nyhedsbureauer rapporterer, at det bliver 4. marts 2018.

Premierministeren har tidligere på dagen holdt sit traditionelle nytårspressemøde.

Her opfordrede han partierne til ikke at sprede frygt og komme med urealistiske løfter i den "nært forestående" valgkamp, skriver Reuters.

Alle Italiens store partier har sagt, at de vil øge budgetunderskuddet og sænke skatterne trods en rekordhøj offentlig gæld.

Indvandring ser desuden ud til at blive et af de centrale emner i valgkampen. De italienske højrefløjspartier advarer jævnligt mod en "invasion" af migranter.

Femstjernebevægelsen, der er et EU-kritisk parti, som ønsker, at Italien skal forlade eurosamarbejdet, fører i meningsmålingerne.

Herefter kommer det nuværende regeringsparti, PD, hvis popularitet er dalende i befolkningen.

Men det ser ud, som om størstedelen af sæderne i parlamentet tilfalder den konservative alliance bestående af tidligere premierminister Silvio Berlusconis Forza Italia og Lega Nord samt Fratelli d'Italia.

Samlet tyder målingerne dog på, at intet parti kan sikre sig flertal i parlamentet oven på parlamentsvalget.

I sin tale understregede Gentiloni derfor, at Italien skal forberede sig på en periode med ustabilitet.

- Vi må ikke dramatisere risikoen for ustabilitet, vi er temmelig vaccineret imod det, sagde han.

Det var en reference til, at regeringerne sjældent lever længe i Italien, før de skiftes ud.

Siden 1946 har der ifølge nyhedsbureauet AFP været 64 forskellige regeringer.

