Italiensk minister kommer med advarsel til nye migrantskibe

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, advarer lørdag redningsskibe med migranter om, at de ikke vil få lov at laste deres "menneskelige last" i italienske havne.

Dermed ser det ud til, at den nye højreorienterede italienske regering vil stå fast på at nægte redningsskibe med migranter at lægge til, sådan som det skete i sidste uge, hvor redningsskibet Aquarius blev afvist i en italiensk havn.

Skibet fra den franske organisation SOS Mediterranée havde samlet 629 migranter op fra gummibåde ud for Libyens kyst.

De er siden sejlet mod Spanien, der har tilladt skibet af lægge til efter det kom til diplomatisk skænderi mellem Italien og Frankrig.

Salvini ser midlertidig ikke ud til at bløde op på området, selv om den italienske regering har fået kritik for sin afvisning. Han advarer to nye redningsskibe om at lægge til i et opslag på det sociale medie Facebook.

- Mens Aquarius sejler mod Spanien, er to andre hollandsk opererede fartøjer (Lifeline og Seefuchs) ankommet til den libyske kyst for at hjælpe migranter.

- Som minister og som far må jeg gribe til handling for alles bedste, skriver han.

Italiens afvisning af Aquarius i sidste uge fik den franske regering til at beskylde Italien for at handle "uansvarligt".

Siden mødtes den italienske premierminister, Giuseppe Conte, med den franske præsident, Emmanuel Macron, i Paris.

På mødet blev de to lande enige om at arbejde for at oprette asyllejre uden for EU for at undgå, at migranter forsøger sig med den farefulde færd over Middelhavet for at komme til Europa.

De to lande blev også enige om at kræve "mærkbare ændringer" i det europæiske asylsystem.

