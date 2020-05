Ja, det giver mening at gentage historien

Frihedsbudskabet.

Lyden af journalist Johannes G. Sørensens stemme, der først brat stopper, holder flere sekunders pause og derefter med misundelsesværdig tydelighed og ro læser budskabet op - for derefter lige at tage det én gang til.

De fleste danskere kan ordene udenad og evner at recitere dem lige så sikkert eller bedre end fadervor og juleevangeliet, endda med stemmeforvrængning, dannede a’er og Montgomery udtalt med tyk, dansk accent. Og næsten lige så mange kan nok godt få gåsehud, når originaludgaven afspilles i dag.

Og afspillet igen og igen, det bliver det, også når det ikke er 75-året for dets første afspilning.

For frihedsbudskabet, og oplæsningen af det, er indbegrebet af et dansk, historisk øjeblik, hvor vi også i dag kan mærke storheden. At tænke sig, de ord blev sagt, og derefter var Danmark (med Bornholm som undtagelse) frit, efter fem års besættelse. Dramaet, euforien, situationen, der skifter fra det ene øjeblik til det andet.

Befrielsen som historisk begivenhed kan noget helt specielt.

Det er ikke så underligt, at vi er lige så optagede af Anden Verdenskrig og Danmark under Besættelsen nu, som det var tilfældet for 30 år siden: Selvom vi har deltaget i andre krige og andre skelsættende eller dramatiske begivenheder er fejet ind over landet siden, er der flere grunde til, at netop denne tid fortsat fylder i vores bevidsthed og selvforståelse.

Anden Verdenskrig er det godes kamp mod det onde, helte- og skurkerollerne lader sig meget nemt fordele, og dermed kan man med god samvittighed heppe på og have sympati for den ene side. Selvom krig altid er en tragisk måde at løse konflikter på, er både ansvaret for, at det gik så galt, at verden måtte i krig og de mørkeste motiver entydigt placeret hos den ene part.

Og derfor er der jo tale om en krig, som fik en lykkelig slutning, for så vidt man overhovedet kan bruge ordene krig og lykke i samme sætning.

Samtidig var de fem år, besættelsen varede, med til at styrke Danmark som nation, hvor danskerne stod sammen mod en ydre fjende, og derfor nærer Anden Verdenskrig fortsat vores nationalfølelse og vores fællesskab.

Men den vægtigste grund til, at Anden Verdenskrig og Hitlertysklands fald stadig fylder hos os i dag, er de ufattelige krigsforbrydelser, som netop denne krig var scene for. Rædslen over, at det kunne finde sted, og euforien og glæden ved, at det lykkedes at stoppe den galskab, indeholder et så vigtigt budskab, at vi forhåbentlig aldrig bliver færdige med at interessere os for det.

Derfor giver det mening at gentage historierne om historien - så historien ikke gentager sig.