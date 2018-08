Ja til ny sendemast i fredet område

FLADE: Udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune besluttede onsdag at give Radio Limfjord tilladelse til at opstille en 17 meter høj radiomast på Salgjerhøj.

Masten skal erstatte den sendemast, som har været monteret på luftmeldetårnet, og som blev beskadiget under en storm i efteråret. I forbindelse med opstillingen af den ny sendemast, vil luftmeldetårnet blive fjernet.

- Vi har valgt at lægge vægt på, at der er tale om en spinklere mast, som vil fylde meget mindre i landskabet. Vi lægger også vægt på, at Fredningsnævnet har sagt ja, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF).

Ansøgningen fra Radio Limfjord om at opsætte en ny sendemast i det fredede område har været mødt af talrige protester og indsigelser fra blandt andre Museum Thy, Danmarks Naturfredningsforening og Flade Beboerforening. De henviser blandt andet til bestemmelserne i fredningen fra 1966, hvor der står, at "opsætning af boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger er forbudt". De henviser også til kommuneplanen, hvor området betegnes som sårbart over for tiltag som for eksempel opførelse af tekniske anlæg.

- På mødet gennemgik vi de lovmæssige ting omkring sagen, siger Meiner Nørgaard, der fremhæver, at Radio Limfjord har haft en mast stående i området siden 1993, så der er tale om at erstatte én mast med en anden.