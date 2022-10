Jack og de andre: Nordjyske restaurantfolk vinder flere priser

Der er ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe, hvis man arbejder i den nordjyske restaurationsbranche. Niveauet er tårnhøjt, og det bliver det tilsyneladende ved med at være.

Den Danske Spiseguide uddelte søndag priser i 18 forskellige kategorier på afdøde Lars Larsens golf- og spa-resort, HimmerLand, hvor cremen af den danske gastronomiske scene mødtes til galla-aften og prisfest.

Trods det store felt med de bedste steder i landet, lykkedes det Nordjylland at få hver tredje pris. Når man repræsenterer ti procent af den danske befolkning, så må seks priser siges at være godkendt.

Aftenens første pris med nordjysk islæt tilfaldt værterne på HimmerLand. Køkkenchef i den nye gourmetrestaurant, Mads Kongsgaard, vandt en pris i kategorien Årets Caviar-kreation.

Også på Ruths Hotel er der kommet ny suppe i gryderne. Køkkenchef, Jack Cramer, har fået sat gourmetrestauranten Okê på danmarkskortet, hævet ambitionsniveauet og vundet en del priser. Blandt andet Danske Madanmelderes Årets Ret i kategorien Land.

Årets Gennembrud tildeles Cramer og hele holdet i Skagen for blandt andet at gå benhårdt efter michelin-stjernerne, og det var en noget overrasket køkkenchef, der modtog prisen.

- Jeg vidste ikke, jeg var nomineret, men jeg tager jo prisen dybt personligt. Sidste år satte vi ambitionerne op, og jeg fik sagt, at vi gik efter ikke bare én med to michelin-stjerner. Flere i branchen mente, at det var uklogt at sige, men jeg har ikke fortrudt. Det var på tide, at nogen turde banke i bordet og sige højt, at vi kan noget i Nordjylland og har niveau til mere, siger Jack Cramer.

Siden udmeldingen i august sidste år er meget ændret, for gæsterne har fulgt trop.

- Før var der dage, vi måtte lukke, fordi der ikke var gæster. Nu er der altid venteliste, og hvis vi åbner gourmeten en dag mere, så er der hurtigt fyldt, siger Jack Cramer.

- Rejsen med Oké er et personligt projekt, og jeg tager turen med Oké ud på dybere og dybere vand, siger Jack Cramer.

Restaurantchef Simon Kvist Bjerre fra Alimentum havde to diplomer med hjem HimmerLand. Foto: Daniel Brandt

Hos Alimentum i Aalborg var den personlige glæde stor for restaurantchef Simon Kvist Bjerre. Han endte med en for ham meget personlig pris i kategorien Årets Saftmenu.

- Det er fedt, at vi bliver udpeget for at have den bedste saftmenu, især når vi er oppe imod restauranter, som er i toppen af ikke bare dansk men international gastronomi, lyder det fra restaurantchefen, der ikke kommer sovende til at kunne levere drikkevarer uden alkohol til gæsterne. Det er nemlig en del hårdere end blot at pakke seks flasker vin ud af en kasse.

- Jeg arbejder konstant med at få min saftmenu til at give en feelgood-oplevelse til gæsterne, som både er kompliceret i sin smag, som vin er, men også som har en bredere appel af kendte smage. Og så mærker jeg også, at mange gæster i højere grad vælger saftmenuen eller kombinerer den med en vinmenu, og det vil jeg rigtig gerne kunne tilgodese, siger Simon Kvist Bjerre.

Han blev kort efter modtagelsen af Alimentums pris afløst på scenen af Nicholas Min Jørgensen fra Restaurant Tri og Agger Darling, der søndag måtte på podiet hele to gange.

Første gang for at blive tildelt et diplom for at være én af dem, spiseguidens jury forventer sig meget af i fremtiden. Anden gang og for ham nok den vigtigste for at blive hædret for sit arbejde med lokale råvarer og især fisk og skaldyr i kategorien Årets Fisk og Skaldyr.

- Jeg håber, at gæsterne kan mærke, at alle vores råvarer kommer fra producenter tæt på. Vores fisk er friske fra den lille auktion i Thyborøn. Det er ikke fake, det er oprigtighed, siger Nicolas Min Jørgensen.

Det blev ikke til nordjysk hæder i kongekategorien Årets Restaurant, hvor både Restaurant Bühlmann på Scheelsminde og Restaurant HimmerRiget på HimmerLand var nomineret.

Det betyder dog ikke, at det kun er ned ad bakke for Nordjylland, mener redaktøren af Den Danske Spiseguide, Bent Christensen.

- Det er helt tydeligt, at restauranterne i Nordjylland har nået et så højt niveau, at man ikke kan komme udenom dem, siger redaktør, Bent Christensen, der står bag Den Danske Spiseguide.

Morten Nielsen og Karina Møller fra Mortens Kro & Suites fik 2. oktober en pris for Årets Bog & Spis, mens Mads Lønborg fra Alimentum blev Årets Souschef.