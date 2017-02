HELE LANDET: Dansk Folkeparti og SF er gået sammen om et forslag om at stramme reglerne for udenlandske vognmandsfirmaer, der kører i Danmark.

Og Socialdemokratiet bakker op om forslaget. Dermed står det klart, at et flertal uden om regeringen er klar til at gennemtvinge skrappere regler og øget kontrol.

SF og DF foreslår blandt andet at stramme kravene til at køre cabotagekørsel i Danmark og indføre permanente nummerpladeskannere ved grænserne.

Formålet er "at forsvare danske job og ordnede forhold i transportbranchen", lyder det.

Danske lønninger

Socialdemokratiets ordfører for såkaldt social dumping, Mattias Tesfaye, er overbevist om, at der nok skal ende med at blive flertal for forslaget, omend det måske vil kræve nogle mindre justeringer.

- Hvis der fragtes gods fra en adresse til en anden i Danmark, vil vi gerne have, at det som udgangspunkt skal ske på danske lønninger. I dag bliver masser af gods flyttet rundt på rumænske eller bulgarske lønninger, siger Tesfaye.

- Derudover er der mange østeuropæere i branchen, der arbejder under forhold, som jeg ikke synes er rimelige. Som sover i deres førerhus på rastepladserne og laver mad over et lille blus.

Brug for handling nu

Forslaget fra SF og DF indebærer også, at man maksimalt skal kunne holde parkeret 25 timer på en rasteplads. S har tidligere stillet et lignende forslag.

- Der er brug for politisk handling nu, hvis den danske vognmandsbranche skal overleve, siger Dansk Folkepartis Claus Kvist Hansen i en pressemeddelelse.

SF’s Karsten Hønge siger:

- Gode, seriøse danske vognmænd og chauffører er pressede og i nogle tilfælde truet på eksistensen, når de skal konkurrere mod firmaer, som underbetaler deres ansatte og lader dem bo og arbejde under primitive forhold.

De to partier henviser til en optælling fra brancheorganisationen ITD. Den viser, at der aldrig har været flere lastbiler på udenlandske nummerplader, som kører for danske vognmænd.

Cabotagekørsel er betegnelse for, at udenlandske lastbiler kører med gods internt i Danmark.

Ideen bag cabotagekørsel er, at en spansk lastbil, der har afleveret tomater i for eksempel Aalborg, skal kunne tage et læs danske varer med på tilbagevejen og aflevere dem i for eksempel Kolding.

Men hvis et udenlandsk firma permanent vil køre med gods mellem danske byer, skal det ske efter danske regler.

/ritzau/