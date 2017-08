Jagtede knallerter med marmeladebøtte på taget

AALESTRUP: En bilist i Aalestrup har været kreativ med brugen af de blå marmeladebøtter, som man kender fra supermarkedet. Lørdag aften modtog Nordjyllands Politi nemlig en anmeldelse om en VW Golf type 4, der kørte rundt i byen med en marmeladebøtte på taget for at få golfen til at ligne en politibil.

Bilen kørte ifølge anmeldelsen rundt og jagtede byens knallerter. Politiet kørte til byen, men de har endnu ikke haft held til at finde frem til den kreative bilist.

- Det er en alvorlig forbrydelse at give sig ud for at være fra politiet, og vi undersøger sagen nærmere, siger René Kortegaard-Jensen, fungerende politikommissær.

I øjeblikket ved politiet, at bilen har en nummerplade, der begynder med B.

Strafferammen for at udgive sig for at være politi går op til to års fængsel.