Jagtsæson går ind: Så forsvinder de jyske ulve

DANMARK: "Skyd, grav og hold kæft". Det er blevet mantraet blandt de mest ivrige ulvemodstandere, der samles i lukkede grupper på Facebook og blandt andet deler opskrifter på, hvordan man bedst skjuler sine spor, hvis man skyder en fredet ulv. Der er indikationer på, at nogle kan have haft held med at skjule deres spor grundigt.

Af de otte ulve, som, vi ved, er indvandret til Danmark siden 2012, er der blot tre tilbage.

Det skriver avisen Danmark.

To af dem har fundet sammen i et par og fik sidste år otte hvalpe i området omkring Ulfborg, og den sidste strejfer stadig rundt alene. Og en blev fundet død af sygdom i Thy i slutningen af 2012.

De sidste fire indvandrede ulve er ikke blevet set i mellem knap to og fire år. Sidste observation af alle fire har været i juli eller august måneder.

- Den helt nøgterne konklusion er, at de er døde uden at være blevet fundet, og vi kan ikke udelukke, at de er blevet nedlagte, siger Peter Sunde, seniorforsker fra Nationalt Center for Miljø og Energi, der sammen med Naturhistorisk Museum kortlægger ulvens færden i Danmark for Miljøstyrelsen.

Ikke naturlig død

Han understreger over for avisen Danmark, at hvis ulvene var udvandret igen, er systemet omkring opsamling af observationer i Nordtyskland så godt, at de ville være blevet registreret.

Bo Håkansson, der er biolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og sidder i Vildtforvaltningsrådets ulve-arbejdsgruppe under Miljøministeriet, tror heller ikke meget på, at de fire ulve er døde naturligt

- Hvis ikke de er blevet gravet ned eller på anden måde tilintetgjort, ville vi have fundet resterne af dem, siger han til avisen Danmark.

- Vi må bare konstatere, at i hvert fald en ulv er blevet skudt ulovligt (en af de otte hvalpe ved Ulfborg, red.), og at der er rigtigt mange, der i diverse foraer snakker om, hvad de vil gøre, og hvad de har gjort. Derfor har vi en ret solid bekymring for, at de er blevet skudt, siger Bo Håkansson.

Kvajpander med våben

- Er du overhovedet i tvivl om, at en eller alle disse fire ulve er blevet skudt?

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi har stor respekt for, hvordan Danmarks Jægerforbund har ageret i forhold til nedskydningen af ulven ved Ulfborg og de mærkelige ting, ulvemodstanderne skriver. Men vores tanke er, at det er svært at udelukke, at det er nogle kvajpander med adgang til våben - jeg vil ikke kalde dem jægere - som har skudt ulvene. Det er en reel og begrundet frygt, vi har.

- Er det tilfældigt, at ulvene forsvinder om efteråret?

- Nej, det er påfaldende, at der er sammenfald med, at jagten indledes i efteråret (1. september, red.), hvor det ikke vil vække undren, hvis der bliver hørt skud, siger Bo Håkansson til avisen Danmark.

Heller ikke formanden for Miljøministeriets Vildforvaltningsråd Jan Eriksen er meget i tvivl om, at de fire ulve er døde. Han lister fire forklaringsmuligheder for deres forsvinden: Udvandring, påkørsel, naturlig død, krybskytteri.

- Den klart mindst sandsynlige er udvandring, siger Jan Eriksen til avisen Danmark.

Det mest sandsynlige

- Hvad er den mest sandsynlige af de andre tre?

- Her trækker jeg formandskortet og siger, at det vil jeg ikke forholde mig til. Risikoen for at nogle har skudt dem, kan jeg ikke afvise, men jeg kan heller ikke afvise de andre forklaringer.

- Tror du, at det er tilfældigt, at de forsvinder om efteråret?

- Når nu en af mulighederne er selvtægt, er det klart, at jagtsæsonen er om efteråret. Det konstaterer jeg bare. Og her kommer jeg ikke til at gå længere, fordi jeg skal indtage en balanceret rolle som formand for Vildforvaltningsrådet.

- Er det ikke tæt på usandsynligt, at alle fire er enten døde naturligt eller i trafikken, når vi ikke har fundet bare en af dem?

- Jeg ved det ikke, men hvor ville det dog være dejligt, hvis vi havde fundet bare en af dem, siger Jan Eriksen.

Claus Lind Christensen er formand for Danmarks Jægerforbund og sidder også i Miljøministeriets Vildforvaltningsråd. Han siger til avisen Danmark:

- Der foreligger ikke nogen fakta på nuværende tidspunkt, og da der ikke foreligger nogen fakta, kan vi ikke udtale os om hvad status er på ulvene i Danmark. Det overlader vi til forskerne.