Jakob Ellemann-Jensen er valgt som Venstres nye formand

HERNING:Jakob Ellemann-Jensen (V) kan nu kalde sig formand for Venstre.

Helt uden modkandidat blev han lørdag formiddag valgt som Lars Løkke Rasmussens (V) afløser ved et ekstraordinært landsmøde i Herning.

- Tusind tak for valget og for den tillid, som I viser mig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at leve op til det.

- Men jeg vil bede jer om en ting - kære venner - husk hvad vi lige har været igennem. Husk på det, så vi kan minde hinanden om det, så vi kan kan undgå det, siger Jakob Ellemann-Jensen efter at være blevet valgt.

Dermed har landets største borgerlige parti en ny formand efter en tumultarisk august. Her trådte Løkke efter intern uro tilbage som formand. Også Kristian Jensen (V) trådte tilbage som næstformand efter Løkkes exit.

Løkke og Kristian Jensen har siddet som henholdsvis formand og næstformand for Venstre i ti år.

Venstres partisekretær, Claus Richter, bød velkommen til de over 850 delegerede Venstre-medlemmer i Herning. Han kaldte opgøret mellem Løkke og Kristian Jensen for "brutalt".

- Aldrig før har vi i vores parti oplevet en formand og næstformand i et så konfronterende og brutalt opgør, sagde Richter.

Jakob Ellemann-Jensen følger i sin fars fodspor. Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen var formand for Venstre fra 1984 til 1998.

For Jakob Ellemann-Jensen er formandsposten i Venstre det foreløbige højdepunkt i hans politiske karriere. Han blev valgt ind i Folketinget i 2011.

Han har en kort ministererfaring som miljø- og fødevareminister fra 2018 til 2019. Jakob Ellemann-Jensen har dog haft en profileret rolle som politisk ordfører for Venstre.

Næste mission for Jakob Ellemann-Jensen, som har gjort karrieren i hæren, er at fravriste statsminister Mette Frederiksen (S) nøglerne til Statsministeriet.

Løkke deltog ikke selv ved det ekstraordinære landsmøde. Han forventer at deltage til det ordinære landsmøde i november, har han udtalt.

/ritzau/