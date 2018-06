Jaloux kvinde sendte nøgenbilleder af kvindelig rival

VENDSYSSEL: En 25-årig kvinde er blevet dømt for at have sendt nøgenbilleder af sin kvindelige rival.

Kvinden fandt i oktober sidste år nøgenbillederne på en telefon, der tilhørte hendes kæreste, og det fik jalousien til at bruse i hende. Og det fik hende til at sende billederne til to andre personer.

I Retten i Hjørring erkendte den 25-årige også anklagerne mod hende, og hun forklarede, at hun sendte billederne i frustration, fortæller anklager Lotte Nielsen.

Hun blev dømt for at krænke privatlivets fred samt for blufærdighedskrænkelse, og det takserede retten til 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste.