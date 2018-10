Jammerbugt forlænger med anfører

FODBOLD: 2. divisionsklubben Jammerbugt FC i fuld gang med at sikre truppen til det nye fodboldår. De seneste uger har et par af holdets profiler forlænget deres aftaler, og det samme gør nu anfører Christian Rye.

Han har forlænget sin kontrakt med et år, så den løber til udgangen af 2019.

- Der er flere faktorer, der har spillet ind i forhold til min beslutning. Først og fremmest er klubben inde i en rivende udvikling, og det er et projekt, som jeg gerne vil være en del af. Dernæst har jeg fået et stort ansvar både på og udenfor banen i form af anførerrollen, som jeg trives godt med, siger Christian Rye til klubbens hjemmeside.

Cheftræner Bo Zinck glæder sig over at have sin anfører til rådighed, når forårssæsonen fløjtes i gang.

- Christian er min forlængede arm. Jeg bruger ham meget i det daglige, og han er en meget vigtig person både på og udenfor banen. Han har store kvaliteter i sit spil, spiller altid med hjertet og med Christian får du altid en indsats. Det gælder både til træning og i kamp. Det er en god og vigtig forlængelse, fortæller Bo Zinck om sin kaptajn.