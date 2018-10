Jammerbugt forlænger med topscorer

FODBOLD: Angriberen Sead Gavranovic tager endnu en sæson i Jammerbugt FC.

Gavranovic, der i denne sæson er Jammerbugt-topscorer med syv mål, har forlænget sin aftale, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtigt glad for at have forlænget yderligere et år med Jammerbugt FC. Jeg nyder at være her og føler mig rigtigt godt tilpas på nuværende tidspunkt i min karriere og i mit liv. Det var meget nemt for mig at beslutte at blive her, da jeg synes, vi har gang i noget rigtigt spændende. Det er noget, som jeg glæder mig utroligt meget til fortsat at være en del af, lyder det fra Sead Gavranovic.

Sead Gavranovic blev i januar hentet til Jammerbugt fra Thisted FC.