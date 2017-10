Jammerbugt jagter løsning

FODBOLD: Jammerbugt FC og Bo Zinck arbejder på at finde ud af, hvornår og hvor pokalkampen mod SønderjyskE, der skulle have været spillet onsdag eftermiddag men blev aflyst på grund af for meget vand på banen, kan finde sted.

Problemet er, at der ikke er et godkendt lysanlæg på Sparekassen Vendsyssel Arena, så hvis kampen skal spilles der, skal det være tidligt på dagen, hvor det vil være svært at få særligt mange tilskuere på plads.

- Plan B er, at vi finder en kunstbane, vi kan spille på. Enten skal vi se, om vi kan få godkendt vores egen kunstgræsbane til kampen, ellers er der jo andre stadions i Nordjylland. Men så langt er vi ikke kommet endnu i processen, siger Bo Zinck.

- Sidste mulighed er jo, at vi må spille kampen på udebane, og der kan vel også være en charme ved at komme ned og spille på et Superliga-stadion. Men indtil videre er vores klare prioritet selvfølgelig at få kampen spillet i Nordjylland, ikke mindst for tilskuernes skyld.

Han fortæller desuden, at han forventer en afklaring i forhold til i hvert fald en dato for kampen senest torsdag.