PANDRUP: Jammerbugt FC skal i foråret forsøge at afværge en truende nedrykning fra 2. division, og det kommer måske til at foregå i en forstærket udgave.

Jammerbugt-træner Lars Justesen bekræfter således, at klubben i øjeblikket er i dialog med Martin Thomsen og Viktor Ahlmann i et forsøg på at få tiltrukket de to tidligere superligaspillere.

- Det er rigtigt, at der er en dialog, men der er ikke nogen afklaring endnu, lyder det fra Lars Justesen.

Martin Thomsen fik i december ophævet sin kontrakt i Silkeborg, og nu har Jammerbugt så stillet ham en rolle som spillende assistenttræner i udsigt.

- Men der er ingen tvivl om, at Martin også har andre muligheder, så vi må se, hvad han vælger, siger Lars Justesen.

Viktor Ahlmann spillede i Jammerbugt i foråret 2016, og nu kan det så blive til et comeback i den blå trøje.

- Viktor kender mange af de drenge heroppe i forvejen, så selvfølgelig håber vi på, at vi kan være med til at få gang i hans karriere igen, siger Lars Justesen.

Sikkert er det til gengæld, at Jammerbugt FC også fremover råder over Christian Rye og Jan Rasmussen. Christian Rye har skrevet under på en toårig forlængelse, mens Jan Rasmussen har forlænget med et enkelt år.