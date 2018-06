Jammerbugt kan holde på hele truppen

FODBOLD: Jammerbugt FC sluttede sæsonen i 2. division med det næstbedste resultat i klubbens historie, da holdet blev nummer tre i oprykningsspillet i 2. division efter de to oprykkere, Hvidovre og Næstved.

Og holdet været igennem en stor udvikling siden Bo Zinck vendte tilbage som træner inden denne sæson tog sin begyndelse

- Jeg synes, vi har rykket os på enormt mange parametre. Der er en helt masse af de små ting, som man ikke har gjort i de år, hvor jeg ikke har været her, der er kommet til at fungere. Der bliver løbet af efter kampene. Vi bruger mandagen på at se video af den seneste kamp. Torsdag er fast sat af til videogennemgang af den kommende modstander. Så man kan vel sige, at det hele kører mere professionelt nu. Og samtidig med det er der kommet styr på de store linjer i klubben, siger Bo Zinck.

Og han håber, at holdet kan levere endnu et topresultat i den kommende sæson.

- Vi er jo et hold, der er blevet spillet enormt godt sammen, og det bliver kun endnu bedre. Med målmænd har vi 22 spillere i truppen, og de er her allesammen i næste sæson også, og så kigger vi på at supplere med et par ekstra folk, hvis det kan lade sig gøre. Vi har fået godt styr på vores defensive base, og så brugte vi den lange opstart på at komme i fantastisk fysisk form. Spillerne var nok lidt trætte af det, da det stod på, men vi kan se, at det giver resultater. Hver eneste gang, spillerne kommer ud til pausen, sidder de og siger: Vi tygger dem igennem nu. De har det fysiske overskud, siger Bo Zinck.