PANDRUP: Jammerbugt FC har gennem længere tid gjort kur til midtbanespilleren Martin Thomsen, der netop har forladt superligaklubben Silkeborg IF.

Fredag gik frieriet op i en højere enhed, da parterne indgik en aftale for det næste halve år. Den indebærer, at Martin Thomsen tiltræder både som spiller og assistenttræner under Lars Justesen. De to kender hinanden fra deres fælles fortid i Hobro IK.

- Jeg synes, det er lidt af et scoop, at vi kan tiltrække en spiller af hans kaliber. Heldigvis har det tiltalt ham, at vi har gang i et spændende projekt i Jammerbugt FC, siger bestyrelsesformand Bøje Holmsgaard Lundtoft.

Martin Thomsen selv har været i tænkeboks omkring sin fremtid, men han føler, at han nu har fået sammensat en optimal pakke.

- Jeg er lige tiltrådt i et deltidsstilling ved Skive Kommune, så det er det rette tidspunkt for mig at drosle en smule ned for fodbolden. I Jammerbugt træner vi tre gange om ugen, og her får jeg samtidig mulighed for at snuse til trænervejen. Sammen med Lars Justesen bliver det spændende at være med til at definere en spillestil og fremtid for Jammerbugt FC, siger midtbanespilleren.

Martin Thomsen står noteret for 41 superligakampe i sin karriere.