Jammerbugt må flytte pokalkamp

FODBOLD: Jammerbugt FC havde håbet at få godkendt klubbens kunstbane til at få afviklet den udsatte pokalkamp imod SønderjyskE, men det er blevet til et nej fra DBU.

Derfor er klubben nu blevet enig med sønderjyderne om at sælge pokalkampen, så den i stedet spilles på Sydbank Park i Haderslev 28. november.

- Vi har forsøgt os med flere løsninger, men det er ikke rigtigt blevet til noget. Vi kunne leje stadion i Aalborg, men det ville økonomisk blive en gigantisk underskudsforretning, så det her må ende med at blive løsningen, siger træner Bo Zinck.

- Men så bliver overraskelsen selvfølgelig også det større, hvis vi ender med at vinde, siger han.

Klubben vil nu arbejde på at få et større antal fans med til Haderslev.

- Vi har jo en bus i forvejen, som vi propper så mange ind i, som vi kan, og så lejer vi en ekstrabus, så vi kan tage endnu flere med derned, så vi kan få noget opbakning