Jammerbugt nedlagde oprykningsfavoritter

FODBOLD: Jammerbugt FC tog lørdag yderligere et skridt mod toppen i 2. divisions pulje 1, da Skive blev sendt hjem fra Pandrup med et 0-2-nederlag.

Skive er ellers på forhånd udpeget som oprykningsfavoritter, men mål af Christian Rye og Sead Gavranovic sikrede Jammerbugt de tre point.

- Vi vandt fortjent, og det var en flot præstation. Det er første gang i denne sæson, at vi har leveret 90 minutter med fuld koncentration, og kan vi spille sådan her, bliver vi svære at have med at gøre. Jeg er altid glad for at træne det her hold, men i dag er jeg ekstra stolt, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Han så sit hold genfinde nogle af takterne fra sidste sæson.

- Det mindede om noget af det, jeg så fra holdet i oprykningsspillet i foråret. Det er ikke for at tage noget fra spillerne, for det var en rigtig flot præstation, men min følelse er ikke, at det er noget, vi ikke kan gentage, siger Bo Zinck.