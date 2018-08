Jammerbugt stensikkert videre i pokalen

FODBOLD: Jammerbugt FC fra 2. division i fodbold rystede ikke på hånden, da de tirsdag aften trådte ind i 1. runde af DBU Pokalen. På udebane besejrede de Danmarksserieholdet fra VSK Århus så sikkert som 3-0.

- Der var klasseforskel. Vi brugte hele bredden i truppen og skabte alligevel et hav af chancer. Min eneste anke er, at vi ikke scorede syv-otte mål, men vi brændte alt for meget, siger cheftræner Bo Zinck.

Viktor Ahlmann og Max Møller sørgede for en Jammerbugt-føring på 2-0 ved pausen, inden Morten Uglebjerg Thomsen efter en times spil slukkede lyset for aarhusianerne.

- Kampen bekræftede, at vi har en trup med stor konkurrence. Tre spillere fik debut mod VSK, og jeg vil især fremhæve Max Møller for at spille en stor kamp. Han er altså kun andetårs ynglingespiller, forklarer Bo Zinck.

Han håber på, at Jammerbugt i anden runde kan trække et andet nordjysk hold eller et superligahold.

1. runde i DBU Pokalen blev til gengæld endestation for Nørresundby FB fra Danmarksserien, der hjemme på Lindholm Høje Stadion tabte 1-3 til Viby fra samme række. To store forsvarsfejl tidligt i kampen gav hjemmeholdet en forfærdelig start, men et reduceringsmål fra Christian Kjeldsen omkring en times spil skabte nyt håb. NFB pressede siden på, men det blev i stedet Viby, der i slutfasen cementerede sejren på en omstilling.