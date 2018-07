Jammerbugt tester spanier

FODBOLD: Det er med et par nye ansigter iblandt, at Jammerbugt FC i denne uge har genoptaget træningen frem mod den kommende sæson.

Højrebacken Mathias Johannesen med en fortid i AaB og den spanske angriber Javier Lopez, der blandt andet har en fortid i islandsk fodbold, er til prøvetræning.

- Nu ser vi, hvad de kan, og derudover har vi planer om at rykke et par af vores egne u19-spillere op i førsteholdstruppen, men der kommer ikke til at ske noget vildt, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Han har ellers haft snøren ude efter forstærkninger.

- Vi har været ude efter det store skyts, men jeg tror ikke, at det lykkes før til jul, men til den tid kunne der meget vel ske noget, siger Bo Zinck, der egentlig også er ganske godt tilfreds med sin trup.

- Skal vi have noget ind til vores startopstilling, skal de godt nok være gode, så vi leder med omtanke. Jeg venter gerne på den rigtige spiller, så lige nu handler det nok mest om at få styrket bredden, siger Bo Zinck.