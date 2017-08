- Det er jo ikke Real Madrid vi møder

FODBOLD: Det er to særdeles formstærke mandskaber, der tørner sammen, når Jammerbugt FC i aften tager imod Vejle Boldklub i DBU-Pokalen.

Hjemmeholdet har vundet tre af fire kampe og har lagt sig i spidsen af 2. divisions gruppe 3, mens Vejle har vundet fem kampe ud af seks mulige og topper

NordicBet-Ligaen.

- Ja, man kan da sige, at der er et hold, der kommer til at prøve at tabe for første gang i denne sæson. Måske ikke i ordinær tid, men der er da et hold, der kommer til at gå skuffede fra banen, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

- Vi kommer til at komme med alt, hvad vi har, og så må vi se, hvor langt det kan bære. Vejle har et rigtig godt hold, og de er selvfølgelig favoritter. Men det er jo ikke Real Madrid, vi skal møde, siger han.

- Men jeg synes da bestemt, at jeg kan se, at vi har nogle muligheder med vores stærke offensiv imod dem. Og så skal omstillingsspillet virkelig sidde i skabet, men alt det afhænger af, at vores defensiv står stærkt. Vi skal have lukket af så længe som muligt, for så kan de blive irriterede, siger han.