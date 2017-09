- Et stort resultat

JETSMARK: Jammerbugt FC cementerede i den grad deres førsteplads i 2. division, da holdet lørdag udspillede Aarhus Fremad. Slutcifrene lød på hele 4-1.

- Det var en vigtig målestok for os i forhold til, hvor vi står i sæsonen, og der må man jo bare sige, at det ser godt ud. Jeg er altid stolt af holdet, men i dag var der virkelig grund til at være det. Det er et rigtig stort resultat for os, siger træner Bo Zinck.

- For en træner er det jo fantastisk at se, at der flere, der byder sig til med mål i offensiven. Og det har vi været gode til igennem hele sæsonen indtil nu, siger han.

Holdet fører nu rækken med tre point ned til Kjellerup, der er det eneste hold, der har besejret Jammerbugt i sæsonen.

Den unge angriber Kasper Skov scorede to gange i sejren.

Nu venter en pokalkamp ude mod VB1968 tirsdag.