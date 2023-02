10 nye fodterapiaftaler er en hjælp til diabetikere, som venter i månedsvis

NORDJYLLAND:Fodterapeut Christina Guldberg fra Frederikshavn må lige nu fortælle diabetikere med behov for fodterapi, at hun har 54 ugers ventetid og i gennemsnit venter folk 23 uger i Frederikshavn Kommune for at få en tid hos en fodterapeut.

Den lange ventetid i Frederikshavn er kun overgået i Nordjylland af Jammerbugt Kommune med 39 ugers ventetid.

Ventetider til fodterapi Ventetiden til fodterapi opgøres som et gennemsnit for den enkelte kommune. Jammerbugt Kommune har 39 ugers ventetid. Frederikshavn: 23 ugers ventetid. Hjørring: 22 uger. Vesthimmerland: 16 uger. Aalborg: 15 uger. Mariagerfjord: 12 uger. Brønderslev: 11 uger. Rebild: 9 uger. Morsø: 4 uger. Thisted: 1 uge. Region Nordjylland VIS MERE

Derfor er Christina Guldberg glad for, at Region Nordjylland netop har besluttet, at 10 nordjyske fodterapeuter får tildelt en såkaldt kapacitet, som betyder, at patienterne hos dem får dækket 50 procent af regningen.

Hidtil har der været 82 kapaciteter i regionen, og der er brug for flere til at tage sig af diabetespatienter.

- Diabetikerne mister følesansen i fødderne og kan ikke mærke et sår. Derfor er det vigtigt, at de kommer hos os, så vi kan holde øje med deres fødder og være med til at forebygge amputationer, forklarer Christina Guldberg.

De ti nye kapaciteter er placeret i Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, Brønderslev, Fjerritslev, Aabybro, Støvring, Farsø, Storvorde og Hadsund-området.

Regionsrådsmedlem Kirsten Morild Andersen (S) er formand for Samarbejdsudvalget for fodterapi i Region Nordjylland, som har placeret de nye kapaciteter.

Udvalget har blandt andet set på i hvilke byer, der er længst ventetid, og hvor der er flest diabetikere pr. fodterapeut.

Kirsten Morild Andersen er glad for, at ventelisterne kan nedbringes, fordi strategien med at tilbyde fodterapi til diabetikere, har vist sig at virke.

- Region Nordjylland er den region, der har færreste amputationer. Derfor er vores forebyggelse-strategi vigtig og fodterapeuterne spiller en vigtig rolle i behandlingen og forebyggelse, specielt fordi det er en forholdsvis omkostningseffektiv måde at forebygge amputationer og senfølger, forklarer hun.

Tal fra Samarbejdsudvalget fra fodterapi i Region Nordjylland viser, at i 2021 udgjorde diabetespatienterne 84% af det samlede patienttal, som behandles i fodterapiklinikkerne. Det svarer til at de nordjyske fodterapiklinikker har behandlet 14.461 diabetespatienter i 2021.